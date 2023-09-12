阿尔茨海默病失踪者，连续10年增加

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2022年，日本全国因阿尔茨海默病失踪，亲友向警方报案寻找的人员达到18709人，已连续10年增加。尽管其中绝大多数在之后都被找到，但这个数字相当于日均超过50人失踪。

警察厅公布的数据显示，2022年全年失踪人数（受理报案件数）同比增加5692人至84910人。其中，阿尔茨海默病相关失踪人数为18709人，已连续10年增加，达到开始实施统计的2012年的1.95倍，创下历史新高。

尽管报案受理当日77.5%、一周以内几乎100%的失踪人员被找到，但仍有491人因在游荡期间遭遇事故，或身体状况突然恶化而死亡。阿尔茨海默病失踪者中，最后被发现已死亡的人员比例为2.6%。

无论是否患有阿尔茨海默病，老年人中的失踪者人数近年来整体上都呈现出增长倾向。从每10万人的失踪人数来看，2014年70到79岁年龄段为56.9人，80到89岁为73.8人，2022年分别增加到了65.9人和111.5人。

标题图片：PIXTA

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