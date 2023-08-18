蒲烧鳗鱼依然可望而不可及，价格居高不下

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近年来鳗鱼供应量有所回升，2021年已升至大约62000吨，但受到日元贬值等因素影响，买卖价格依然居高不下。

东京都中央批发市场的统计（月报及年报）显示，2023年5月该市场鳗鱼平均价格为每公斤5553日元。2022年的年平均价格为4998日元，最近5年基本在5000日元上下浮动。2009年和2010年时只有2300日元左右，之后大幅上涨，2012年突破4000日元，2019年更是跃上5000日元。

鳗鱼是日本饮食文化中具有代表性的食材，但在2009到2012年期间，野生鱼苗阶段的“白子鳗”捕捞量出现锐减。从过去的20万到30万吨降至10万吨以下，环境省于2013年2月将日本鳗指定为濒危物种（IB类）。

此后，日本对鳗鱼养殖主体实施了准入许可制，限制饲养数量，并通过控制产卵期鳗鱼的捕捞量等措施努力保护鳗鱼资源。

如今距离日本鳗被指定为濒危物种已经过去10年。2013年时跌至32000余吨的供应量逐渐回升，2021年已超过6万吨。

上图表展示了日本鳗鱼供应量的变化及其构成结构。现在渔业捕捞量仅为60吨左右，2021年供应量的三分之二（42000吨）依赖从中国大陆和中国台湾进口，三分之一（2万吨）来自国内养殖。

日本自上世纪80年代开始大量进口鳗鱼，2000年顶峰时期甚至达到了133000吨。其中多数是中国大陆养殖的欧洲鳗，但后来随着资源的减少，中国大陆的养殖规模出现了衰退。加上贸易限制的影响，如今已经不可能再像过去那样主要依靠进口来增加供应。

养殖生产的鳗鱼，现在全部是天然捕获鳗鱼苗，之后由人工饲养。关于鳗鱼的生态依然有许多不解之谜，而且交易价格高昂，如果不加以妥善管理，很快就会面临资源枯竭的危机。

虽然日本国内还在推进鳗鱼苗人工孵化和饲养的研究，但实现商业化发展还遥遥无期。

标题图片：PIXTA

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