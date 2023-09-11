74%的受访者认为“不能没有”节庆庙会活动

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时隔4年，疫情期间暂停的庙会活动和焰火晚会恢复举办。其实许多庙会活动本身就有驱病辟邪之意。希望这些活动的热烈气氛，能给人们带来精神活力！

此前受新冠疫情影响被迫告停或缩小规模的全国各地节庆庙会活动，现已全面恢复正常举行。致力于开发“节庆活动参与型”旅游业务的一般社团法人Matsurism实施的调查显示，针对“你是否认为不能没有庙会活动”这个问题，74.0%的受访者表示“赞同”和“略感赞同”。从地区来看，九州和冲绳地区有近九成（86.3%）受访者觉得庙会活动有存在的必要。

关于疫情之后恢复举办庙会活动，表示“赞成”和“相对赞成”的比例合计为66.4%，“反对”和“相对反对”的合计为11.3%。赞成派占了绝对多数。

关于传统上存在“只有当地居民可以参加”“只有男性可以参加”等地域或性别限制的庙会活动，49.0%的受访者表示“虽然有必要理解历史背景，但应该尽可能地改善”。38.6%认为“应该尊重传统”。各个年龄段在“尊重传统”的态度上表现出明显差异，50岁以上年龄段人群几乎有半数认为应该尊重传统。

近年来，庙会活动参与者的老龄化和活动主力人员不足的问题日益严峻。关于“坚持传统，用人力抬”神轿和“为了减少劳力，用卡车运”神轿哪种做法比较好，受访者中“人力”派占33.1%，“卡车”派占11.3%。年龄越大，认为应该坚持传统用人力抬轿的人越多。

针对“改变庙会形式是否会失去神圣感或传统意味”这个问题，表示“同意”和“略为同意”的比例合计为45.2%，表示“不太同意”和“不同意”的比例合计为54.9%。虽然没有太大差异，但还是可以看出超过半数受访者愿意与时俱进。

标题图片：PIXTA

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