717名上市公司高管薪酬超1亿日元，创历史新高

717名上市公司高管薪酬超1亿日元，创历史新高财经 工作劳动 社会
连续3年全球销量第一的丰田汽车公司前总经理丰田章男（4月就任董事长）的薪酬同比增长46%至9.99亿日元。参考欧洲跨国企业高官薪酬制度的新机制采用后，丰田章男的薪酬创下了丰田历任总经理之最，却仍然只能排在日本高薪高管排行榜的第八位。真是人外有人，天外有天。
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近日，东京商工调查公司依据2342家上市公司截至2023年6月30日下午5点提交的有价证券报告书，公布了一份统计报告。该报告显示，共有316家企业的717名高管年薪达到1亿日元以上，企业数和高管人数均创历史新高。
依据日本内阁府颁布的有关条例，从日本的2009年财年决算开始，高管薪酬达1亿日元以上的公司须在有价证券报告书中记载薪酬总额及薪酬种类（包括基本薪酬、股票期权、奖金、退休慰劳金等）。
据东京商工调查公司的统计，在日本企业高管中，年薪最高的是Z控股公司（Z Holdings）董事长慎重扈，薪酬达48.67亿日元，连续2年排在榜首，其中大部分（45.67亿日元）来自并表子公司LINE。排名第二的是索尼集团董事长兼首席执行官吉田宪一郎，为20.83亿日元。
薪酬超过10亿日元的共有7人，较上一年减少了1人。
2022财年日本企业高管薪酬TOP10
|企业名称
|高管姓名
|薪酬・亿日元（上一年）
|Z控股
|慎重扈
|48.67（43.35）
|索尼集团
|吉田宪一郎
|20.83（18.88）
|武田药品工业
|克里斯多夫•韦伯
|17.23（18.58）
|PHC控股
|约翰•马洛塔
|16.54（5.60）
|东京电子
|河合利树
|14.20（16.65）
|丰田汽车
|詹姆斯•库夫纳
|13.30（9.06）
|Z控股
|出泽刚
|12.37（9.17）
|丰田汽车
|丰田章男
|9.99（6.85）
|武田药品工业
|安德鲁•普兰普
|9.73（9.19）
|Z控股
|舛田淳
|9.54（7.23）
从各家企业公布的年薪过亿高管人数来看，最多的是日立制作所，共20人。其次是伊藤忠商事（14人）和三菱重工（10人）。
高薪高管公布人数排行榜
|企业名称
|人数（上一年人数）
|日立制作所
|20（18）
|伊藤忠商事
|14（6）
|三菱重工
|10（2）
|三菱日联金融集团
|9（13）
|三井物产
|9（9）
|野村控股
|9（7）
标题图片：丰田汽车董事长丰田章男（路透社）
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