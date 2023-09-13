717名上市公司高管薪酬超1亿日元，创历史新高

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连续3年全球销量第一的丰田汽车公司前总经理丰田章男（4月就任董事长）的薪酬同比增长46%至9.99亿日元。参考欧洲跨国企业高官薪酬制度的新机制采用后，丰田章男的薪酬创下了丰田历任总经理之最，却仍然只能排在日本高薪高管排行榜的第八位。真是人外有人，天外有天。

近日，东京商工调查公司依据2342家上市公司截至2023年6月30日下午5点提交的有价证券报告书，公布了一份统计报告。该报告显示，共有316家企业的717名高管年薪达到1亿日元以上，企业数和高管人数均创历史新高。

依据日本内阁府颁布的有关条例，从日本的2009年财年决算开始，高管薪酬达1亿日元以上的公司须在有价证券报告书中记载薪酬总额及薪酬种类（包括基本薪酬、股票期权、奖金、退休慰劳金等）。

据东京商工调查公司的统计，在日本企业高管中，年薪最高的是Z控股公司（Z Holdings）董事长慎重扈，薪酬达48.67亿日元，连续2年排在榜首，其中大部分（45.67亿日元）来自并表子公司LINE。排名第二的是索尼集团董事长兼首席执行官吉田宪一郎，为20.83亿日元。

薪酬超过10亿日元的共有7人，较上一年减少了1人。

2022财年日本企业高管薪酬TOP10

企业名称 高管姓名 薪酬・亿日元（上一年） Z控股 慎重扈 48.67（43.35） 索尼集团 吉田宪一郎 20.83（18.88） 武田药品工业 克里斯多夫•韦伯 17.23（18.58） PHC控股 约翰•马洛塔 16.54（5.60） 东京电子 河合利树 14.20（16.65） 丰田汽车 詹姆斯•库夫纳 13.30（9.06） Z控股 出泽刚 12.37（9.17） 丰田汽车 丰田章男 9.99（6.85） 武田药品工业 安德鲁•普兰普 9.73（9.19） Z控股 舛田淳 9.54（7.23）

从各家企业公布的年薪过亿高管人数来看，最多的是日立制作所，共20人。其次是伊藤忠商事（14人）和三菱重工（10人）。

高薪高管公布人数排行榜

企业名称 人数（上一年人数） 日立制作所 20（18） 伊藤忠商事 14（6） 三菱重工 10（2） 三菱日联金融集团 9（13） 三井物产 9（9） 野村控股 9（7）

标题图片：丰田汽车董事长丰田章男（路透社）

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