兴趣班，月均花费18627日元

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“现在这个年代，必须掌握英语，还得了解编程。除了学习外，还要运动锻炼，强身健体”——为了让孩子将来过得幸福，家长们总是希望通过兴趣班的学习来帮助他们积累知识和经验。但这可是相当费钱的！

开展人寿保险业务的R&C公司（东京都足立区）对子女年龄在4岁到高中生之间的1000名家长实施了关于孩子上兴趣班的调查。结果显示，单月课时费（多个兴趣班的总额）平均值为18627日元（折合人民币约930元）。从孩子的年龄来看，4到6岁（学龄前儿童）上兴趣班的每月平均花费10146日元，随着年龄增长逐渐上升，高中生的每月平均花费为24449日元。

受欢迎的兴趣班方面，低龄孩子的家长青睐游泳，但从小学高年级开始，就逐渐切换到了学习班。

从金额的分布情况来看，4到6岁年龄段中，选择“5000到1万日元”的受访者最多，占比为41%，3万日元以上的仅占1%；高中生阶段，选择“3万日元以上”的受访者比例合计近四成（38%）。除了每月的课时费外，置装费、教材费等开支也较大，对孩子上兴趣班的问题，需要做好相应的打算。

学龄前儿童与高中生的热门兴趣班

4到6岁 高中生 游泳 学习班、公文式教育 体操、新体操 英语 英语 函授课、网课 钢琴 钢琴 函授课、网课 柔道、空手道等格斗术

标题图片：PIXTA

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