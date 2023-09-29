吉卜力票房排行，《千与千寻》稳居冠军宝座

日本信息库

宫﨑骏导演时隔10年再次推出的长篇动画电影新作《你想活出怎样的人生》已于7月14日公开上映。前作《起风了》（2013年）公映后，他曾表示不再创作长篇作品，但后来被发现2017年已经复出，实质上收回了自己的隐退宣言。本文以票房收入为序，梳理了历代吉卜力作品排行榜。

吉卜力工作室的票房冠军是《千与千寻》（2001年），包含重映在内的票房收入共计达到316.8亿日元。在2021年被《剧场版〈鬼灭之刃〉无限列车篇》（404.3亿日元）打破记录之前，《千与千寻》已连续20年雄踞日本国内票房榜首位，它不仅是吉卜力的佳作，甚至可谓是日本电影的一部代表之作。2002年获柏林国际电影节金熊奖，2003年获美国奥斯卡金像奖最佳动画长片奖，一举打响了吉卜力和宫崎骏在国际上的知名度。

第二名是《幽灵公主》（含重映合计票房为201.8亿日元）。到排名第五的《起风了》为止，前五部作品的票房收入都超过了100亿日元，且均由宫崎骏执导。

吉卜力电影作品票房收入 TOP10

（2000年以后的作品标有淡黄底色）

排名 作品名/导演/上映时间 票房收入 1 千与千寻/宫崎骏/2001年7月 316.8亿日元 2 幽灵公主/宫崎骏/1997年7月 201.8亿日元 3 哈尔的移动城堡/宫崎骏/2004年11月 196亿日元 4 悬崖上的金鱼姬/宫崎骏/2008年7月 155亿日元 5 起风了/宫崎骏/2013年7月 120.2亿日元 6 借东西的小人阿丽埃蒂/米林宏昌/2010年7月 92.5亿日元 7 地海战记/宫崎吾朗/2006年7月 78.4亿日元 8 猫的报恩/森田宏幸/2002年7月 64.6亿日元 9 红猪/宫崎骏/1992年7月 47.6亿日元 10 平成狸合战/高畑勋/1994年7月 44.7亿日元

编辑部根据以往报道及电影相关网站信息制作

在票房上表现抢眼的作品，似乎并不一定就是观众最喜欢的。LINE Research于2022年实施的调查显示，受访者选出的最喜欢的吉卜力作品第一名是《龙猫》，其票房收入（11.7亿日元）仅为《千与千寻》的27分之1。第三到第五名分别是《天空之城》（11.6亿日元）、《魔女宅急便》（36.5亿日元）和《风之谷》（22.1亿日元），票房收入均在十名开外。

上世纪90年代末的《幽灵公主》和本世纪初的《千与千寻》票房火爆，为吉卜力奠定了稳固的人气基础。票房前八名均为《幽灵公主》以后的作品。而受访者喜欢的作品方面，排名靠前的都是吉卜力的早期（80年代）作品。虽然票房收入没有那么亮眼，但长年来每到暑假几乎都在电视上播出，许多家长和孩子都有“一起收看，一起感动”的经历，它们已经成为超越时代，深受几代人喜爱的经典之作。



龙猫 ©吉卜力工作室

标题图片：电影《千与千寻》（左）、《幽灵公主》（右上）、《哈尔的移动城堡》（右下）中的场景 ©吉卜力工作室

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。