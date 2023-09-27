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子女成家立业，独立门户，家里只剩下老两口互相照料彼此的生活。之后当老夫妇中的一人先走一步，变成老人独居家庭时，该由谁来照顾呢？

日本厚生劳动省实施的《国民生活基础调查》显示，照顾65岁以上老年人的同住家人中，有63.5%同样是65岁以上的老年人。照顾和被照顾者均为75岁以上高龄老人的占比也达到了35.7%，创历史新高。

到2025年，作为人口主力区段的“团块世代（1947年到1949年的第一次婴儿潮时期出生的一代人——译注）”全将成为75岁以上的高龄老人，而少子老龄化问题的加剧导致正当年的护理人员短缺，老人互相照顾的比例似乎还将进一步升高。

全部5431户家庭中，有65岁以上老年人的家庭为2747.4万户，超过了半数。观察从开始实施《国民生活基础调查》的1986年以来的变化，可以发现老年独居家庭和老年夫妇家庭的增加成为家庭总数增长的一大因素。

标题图片：PIXTA

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