涨价食品突破3万种，10月或现涨价潮

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每次去超市，都不禁感叹“以前掏出300日元还能找回一些零钱……”。今年涨价食品种类终于突破了3万种。看来已经到了学会喝西北风活命之本领的时候了。

帝国数据库对195家大型食品企业实施的调查显示，截至7月12日，已确定2023年涨价的食品种类达到了30009种。这一轮“历史性的涨价潮”已经打破了2022年创下的记录（25768种）。

2023年1到6月的半年间，已有2万种食品涨价，而7月以后仍有大约1万种计划涨价。尽管原材料价格上涨引发的物价上涨似有暂停之势，但电气价格和劳动力成本上升，并且日元贬值造成进口商品价格上涨等潜在涨价因素依然没有消除。

截至目前，已有3716种酒类和调味品等商品计划10月涨价，帝国数据库相关人士预测，最多有可能达到与1年前相当的8000种以上。全年涨价食品数量最终可能扩大至35000种左右，比2022年多大约1万种。

标题图片：PIXTA

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