葬礼平均费用131.6万日元

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新冠疫情发生后，人们举办葬礼越来越倾向于简单朴素，费用支出也有所减少。但许多人预想的“100万日元以下”还是打不住的。

旗下拥有临终活动与葬礼相关服务企业的灿控股集团针对过去5年内有过丧主经历的2000人实施的调查显示，葬礼平均费用为131.6万日元（约合人民币6.56万元）。疫情前（2018-2019年）平均为141.2万日元，疫情后（2020-2023年）为125.6万日元，相差15.6万日元。

关于举行葬礼前预想的费用，6%回答“20万日元以下”，22%回答“20万到50万日元”，36%回答“50万到100万日元”，预想的费用合计有64%不到100万日元。

葬礼的形式方面，整体上家庭葬（家属、亲密友人参加）的情况最多，占比为66%，一般葬（除家属和朋友外，工作上有交集的人和邻居都会参加）的比例为25%。与疫情前相比，为了减少参加人数，避免人员聚集，疫情后举行家庭葬的比例上升到了71%。一日葬（省去守灵环节，只举行葬礼）、火葬和“直葬”（简单送别、直接火葬）的情况增多，人们越来越倾向于简单朴素。

标题图片：PIXTA

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