“国内旅行”再次成为日本人休闲首选

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公益财团法人日本生产率本部发布的《休闲白皮书（初步统计版）》显示，国内旅行成为2022年日本人闲暇时的首选活动。新冠疫情防控措施完全解除，旅游市场今后或将更加火爆。

日本生产率本部实施的关于闲暇时间消遣方式的调查显示，2022年曾在国内观光旅行（含一日游）的受访者比例同比增长10.0个百分点至42.8%，自2019年以来，即时隔3年后，国内观光旅行再次成为人们的休闲首选。受新冠疫情影响，国内观光旅行在2020年的调查中排在第4位，2021年排在第6位，热度不高，2022年放宽防控措施后明显回暖。

“在外就餐”排在第4位，排名与之前持平，参加率为35.8%，较上一年上升2.4个百分点。“驾车兜风”的比例为34.6%，“购物”比例为27.2%。与2021年参加率最高的10项相比，享受户外休闲的氛围复苏明显。尽管如此，疫情前的2019年国内观光旅行的占比为54.4%，比2022年还要高出10个百分点以上。

调查于2023年2月至3月期间通过线上方式实施，共计收到全国3306名受访者的回答。

标题图片：PIXTA

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