半数受访儿童认为暑假作业“有必要”，最不喜欢写作文

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每当暑假开始，都有不少学生心中都会想“不用急，有的是时间写作业！”“过完盂兰盆节就开始认真写作业！”，可一晃就到了8月下旬……，你有没有这样的经历？

暑假期间，夏季庙会、露营、游泳，一家人开开心心地安排上了各种游玩计划……但还有一大堆的作业让人头痛。

Nifty公司（总部位于新宿区）针对儿童常用网站“nifty kids”的访问用户实施了一项关于暑假作业的问卷调查，共计收到1393名中小学受访者的回答。

关于暑假作业，认为“有必要”和“相对来说有必要”的受访者占到了近半数（49%）。可能许多孩子都觉得心情复杂，一方面想要忘掉作业，尽情玩耍，另一方面又觉得漫长假期完全不学习不太好。受访的初中生中，对暑假作业持肯定态度的人超过了半数，或许是考虑到即将中考，所以对学习比较积极。

关于暑假作业中最不喜欢的内容，选择“读书感想、作文”的受访者最多，占比为33%。似乎许多孩子都对书写平时不擅长的长篇文章感到棘手。

关于通过什么方式决定“自由研究”的主题，大多数（63%）受访者选择“上网查找”，38%会“听取家人或朋友的建议”，24%选择“翻书查找”。可见如今这个时代的中小学生在学习时已经离不开互联网了。

标题图片：PIXTA

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