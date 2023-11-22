上市公司2022财年平均薪资638万日元

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为了补贴员工生活开支，应对物价上涨，以及在用工荒背景下抓住和留住人才，日本各企业纷纷采取了涨薪行动。2022财年，每4家上市公司中就有1家年薪涨幅超过30万日元。

2022财年（2022年4月至2023年3月），全部大约3800家上市公司的平均年薪较上一财年增加14万日元（2.2%）至638万日元，比日本国内平均薪资（443万日元）高出大约200万日元。平均年薪和增加幅度均创过去20年的最高水平。中位数为609万日元，首次站上600万日元台阶。

平均薪资从上一财年已经开始“增加”的上市公司占比为68.9%，涨薪潮正在不断蔓延。25.3%的企业（相当于每4家企业中就有1家）增加“30万日元以上”，52.1%的企业（相当于每2家企业中就有1家）增加“10万日元以上”。可以认为，其中的背景原因在于物价飙升和用工荒导致的涨薪氛围在进入2022财年以后急剧升温。

从平均薪资的分布情况来看，“500万到600万日元”的企业最多（1059家），占比为27.7%，“600万到700万日元”的企业占比为24.5%，“400万到500万日元”的企业占比为19.4%。综合贸易、并购业务中介、媒体和房地产等行业的134家企业平均薪资在“1000万日元以上”，数量创过去20年的最高水平。全部上市企业中，大约90%的企业薪资都高于日本国内平均水平。

标题图片：PIXTA

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