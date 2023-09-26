各都道府县日本人人口均出现减少

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近期公布的调查结果显示，自1972年冲绳回归日本本土以来，首次出现全部都道府县日本人人口减少的现象。日本人人口在2009年达到峰值后已连续14年减少。而外国人人口在各个都道府县均有所增加，总数达到了创新高的2993839人。

日本总务省公布的人口动态调查结果显示，按2023年1月1日的居民基本台账计算，全国人口为125416877人，同比减少0.41%。

其中，日本人为122423038人，同比减少800523人（0.65%）。此数据较2021年的619000人大幅扩大，人口减少呈现加速之势。日本人人口从2009年起已连续14年减少。2022年日本人出生人数为771801人，连续7年创新低。死亡人数多于出生人数的“自然减少”人数扩大至793324人。

另一方面，随着日本放宽防控新冠疫情的入境限制措施，外国侨民增加289498人（10.70%）至2993839人。各都道府县的外国人均有所增加，达到自开始统计外国居民人数的2013年以来的最高水平。

从都道府县来看，东京都的人口最多（13841665人），其次是神奈川县（9212003人）、大阪府（8784421人）。鸟取县人口最少（546558人），仅为东京的25分之1。

东京、关西和名古屋三大都市圈的人口总和（含外国人）为66083144人。虽然连续3年减少，但仍然集中了全国52.69%的人口。外国居民向大城市集中的现象更加突出，52.6%居住在东京、爱知、大阪、神奈川和埼玉。

东京的日本居民减少了16499人，但外国居民增加了63231人，是各都道府县中唯一一个整体人口录得同比正增长的地区。

人口较多和较少的都道府县（所有居民）

东京 13841665 鸟取 546558 神奈川 9212003 岛根 658809 大阪 8784421 高知 684964 爱知 7512703 德岛 718879 埼玉 7381035 福井 759777 千叶 6310075 佐贺 806877 兵库 5459867 山梨 812615 北海道 5139913 和歌山 924469 福冈 5104921 秋田 941021 静冈 3633773 香川 956787

出处：总务省

外国人人口较多和较少的都道府县

东京 581112 秋田 4512 爱知 278116 鸟取 4971 大阪 267918 高知 5195 神奈川 239301 青森 6575 埼玉 208334 德岛 6894 千叶 178370 佐贺 7785 兵库 120965 和歌山 7872 静冈 103026 山形 7952 福冈 88051 宫崎 8159 茨城 79570 岩手 8231

出处：总务省

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