各都道府县日本人人口均出现减少

各都道府县日本人人口均出现减少政治外交 社会 家庭 财经
近期公布的调查结果显示，自1972年冲绳回归日本本土以来，首次出现全部都道府县日本人人口减少的现象。日本人人口在2009年达到峰值后已连续14年减少。而外国人人口在各个都道府县均有所增加，总数达到了创新高的2993839人。
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日本总务省公布的人口动态调查结果显示，按2023年1月1日的居民基本台账计算，全国人口为125416877人，同比减少0.41%。
其中，日本人为122423038人，同比减少800523人（0.65%）。此数据较2021年的619000人大幅扩大，人口减少呈现加速之势。日本人人口从2009年起已连续14年减少。2022年日本人出生人数为771801人，连续7年创新低。死亡人数多于出生人数的“自然减少”人数扩大至793324人。
另一方面，随着日本放宽防控新冠疫情的入境限制措施，外国侨民增加289498人（10.70%）至2993839人。各都道府县的外国人均有所增加，达到自开始统计外国居民人数的2013年以来的最高水平。
从都道府县来看，东京都的人口最多（13841665人），其次是神奈川县（9212003人）、大阪府（8784421人）。鸟取县人口最少（546558人），仅为东京的25分之1。
东京、关西和名古屋三大都市圈的人口总和（含外国人）为66083144人。虽然连续3年减少，但仍然集中了全国52.69%的人口。外国居民向大城市集中的现象更加突出，52.6%居住在东京、爱知、大阪、神奈川和埼玉。
东京的日本居民减少了16499人，但外国居民增加了63231人，是各都道府县中唯一一个整体人口录得同比正增长的地区。
人口较多和较少的都道府县（所有居民）
|东京
|13841665
|鸟取
|546558
|神奈川
|9212003
|岛根
|658809
|大阪
|8784421
|高知
|684964
|爱知
|7512703
|德岛
|718879
|埼玉
|7381035
|福井
|759777
|千叶
|6310075
|佐贺
|806877
|兵库
|5459867
|山梨
|812615
|北海道
|5139913
|和歌山
|924469
|福冈
|5104921
|秋田
|941021
|静冈
|3633773
|香川
|956787
出处：总务省
外国人人口较多和较少的都道府县
|东京
|581112
|秋田
|4512
|爱知
|278116
|鸟取
|4971
|大阪
|267918
|高知
|5195
|神奈川
|239301
|青森
|6575
|埼玉
|208334
|德岛
|6894
|千叶
|178370
|佐贺
|7785
|兵库
|120965
|和歌山
|7872
|静冈
|103026
|山形
|7952
|福冈
|88051
|宫崎
|8159
|茨城
|79570
|岩手
|8231
出处：总务省
标题图片：PIXTA
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