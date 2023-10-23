日本高中生的首选大学是哪家？教育 社会 财经
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为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年针对高三学生实施一次《升学品牌力调查》。2023年，该公司向超过15万人发送了调查问卷，收到15000份有效回答。统计结果显示，早稻田大学连续三年位居关东地区高中生青睐大学排行榜第一名。
关东地区
早稻田大学连续三年位居榜首，明治大学和青山学院大学紧随其后。从文理分科来看，文科类前三名依次是明治大学、早稻田大学和立教大学，理科类前三名依次是东京理科大学、早稻田大学、千叶大学和明治大学（并列第三）。没有国立和公立大学挺进前十，前20名中有4所国立和公立大学，分别是千叶大学（第11名）、筑波大学（第13名）、东京都立大学（第16名）、横滨国立大学（第17名）。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|早稻田
|9.2
|2（2）
|明治
|8.9
|3（3）
|青山学院
|7.3
|4（6）
|中央
|6.7
|4（4）
|立教
|6.7
|6（8）
|法政
|6.1
|7（7）
|日本
|5.6
|8（5）
|庆应义塾
|5.1
|9（11）
|东洋
|5.0
|10（12）
|东京理科
|4.6
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）
东海地区
名城大学和名古屋大学连续7年占据前两位。位列第三的南山大学连续三年排在文科类大学首位。名城大学时隔两年重回理科类大学首位。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|名城
|11.7
|2（2）
|名古屋
|7.8
|3（3）
|南山
|7.7
|4（4）
|中京
|7.2
|5（14）
|爱知
|6.2
|6（10）
|中部
|5.3
|7（5）
|名古屋市立
|5.2
|8（6）
|静冈
|4.9
|9（9）
|爱知学院
|4.7
|9（15）
|爱知淑德
|4.7
|9（8）
|三重
|4.7
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）
关西地区
自开始此项调查以来，关西大学已连续16年高居榜首，地位不可撼动。尤其受到女生青睐，已连续16年位列女生心目中的第一位。从文理分科来看，关西大学连续15年位居文科类大学首位，2022年4月开校（大阪府立大学和大阪市立大学整合而成）的大阪公立大学位居理科类大学首位。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|关西
|14.5
|2（3）
|大阪公立
|12.6
|2（2）
|近畿
|12.6
|4（5）
|关西学院
|9.2
|5（4）
|同志社
|8.6
|6（7）
|大阪
|8.4
|6（6）
|神户
|8.4
|8（8）
|立命馆
|7.8
|9（12）
|甲南
|5.1
|10（9）
|龙谷
|4.8
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）
从各个地区的国立公立和私立大学的报考意愿来看，三个地区中，关东地区学生报考私立大学的意愿度最高，占比达56.1%。东海地区的学生报考国立公立大学的意愿度为46.2%，超过了私立大学，但比上一年下降了11.1个百分点。2017至2018年间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学已连续5年占据上风。
标题图片：PIXTA
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