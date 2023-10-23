日本高中生的首选大学是哪家？

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Recruit公司2008年开始实施的大学品牌力调查显示，关东地区前三名为早稻田、明治、青山学院，与上一年阵容相同。名城大学位居东海地区（一般指爱知县、岐阜县、三重县和静冈县四县——译注）第一名，但整体上该地区学生选择国立和公立大学的倾向较为突出。关西大学连续16年雄踞关西地区第一名，拥有不可撼动的地位。

为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年针对高三学生实施一次《升学品牌力调查》。2023年，该公司向超过15万人发送了调查问卷，收到15000份有效回答。统计结果显示，早稻田大学连续三年位居关东地区高中生青睐大学排行榜第一名。

关东地区

早稻田大学连续三年位居榜首，明治大学和青山学院大学紧随其后。从文理分科来看，文科类前三名依次是明治大学、早稻田大学和立教大学，理科类前三名依次是东京理科大学、早稻田大学、千叶大学和明治大学（并列第三）。没有国立和公立大学挺进前十，前20名中有4所国立和公立大学，分别是千叶大学（第11名）、筑波大学（第13名）、东京都立大学（第16名）、横滨国立大学（第17名）。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 早稻田 9.2 2（2） 明治 8.9 3（3） 青山学院 7.3 4（6） 中央 6.7 4（4） 立教 6.7 6（8） 法政 6.1 7（7） 日本 5.6 8（5） 庆应义塾 5.1 9（11） 东洋 5.0 10（12） 东京理科 4.6

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）

东海地区

名城大学和名古屋大学连续7年占据前两位。位列第三的南山大学连续三年排在文科类大学首位。名城大学时隔两年重回理科类大学首位。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 名城 11.7 2（2） 名古屋 7.8 3（3） 南山 7.7 4（4） 中京 7.2 5（14） 爱知 6.2 6（10） 中部 5.3 7（5） 名古屋市立 5.2 8（6） 静冈 4.9 9（9） 爱知学院 4.7 9（15） 爱知淑德 4.7 9（8） 三重 4.7

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）

关西地区

自开始此项调查以来，关西大学已连续16年高居榜首，地位不可撼动。尤其受到女生青睐，已连续16年位列女生心目中的第一位。从文理分科来看，关西大学连续15年位居文科类大学首位，2022年4月开校（大阪府立大学和大阪市立大学整合而成）的大阪公立大学位居理科类大学首位。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 关西 14.5 2（3） 大阪公立 12.6 2（2） 近畿 12.6 4（5） 关西学院 9.2 5（4） 同志社 8.6 6（7） 大阪 8.4 6（6） 神户 8.4 8（8） 立命馆 7.8 9（12） 甲南 5.1 10（9） 龙谷 4.8

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2023》（标注底色的为国立公立大学）

从各个地区的国立公立和私立大学的报考意愿来看，三个地区中，关东地区学生报考私立大学的意愿度最高，占比达56.1%。东海地区的学生报考国立公立大学的意愿度为46.2%，超过了私立大学，但比上一年下降了11.1个百分点。2017至2018年间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学已连续5年占据上风。

标题图片：PIXTA

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