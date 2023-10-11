日本最低时薪将涨至1002日元

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日本全国平均最低时薪终于要超过1000日元了！但即使每周5天全职工作，一个月也只能拿到17万日元左右。扣除税金和保险费之后的实际到手工资，不足以支付生活费用。

中央最低工资审议会（厚生劳动大臣顾问机构）小组委员会达成一致，决定将2023年全国加权平均最低工资参考标准上调幅度设定为“41日元”。这是自2002年开始采用按时薪标准计算的现行方式以来的历史最高涨幅，大大高于2022年的31日元。如果按照这一参考标准调整，那么全国平均时薪将升至1002日元，首次超过1000日元。

参考时薪标准按照各都道府县的经济情况分为3类，东京和大阪等6个都府县为A类（41日元），宫城、京都和兵库等28个道府县为B类（40日元），青森和冲绳等13个县为C类（39日元）。各都道府县的审议会将参考这一标准确定具体上调数额，从10月前后开始执行新的最低工资标准。

3月在首相官邸召开了由政府、劳工方、企业界代表参加的“政劳资会议”，首相岸田文雄在会上表示，“涨薪是新资本主义的首要课题。希望围绕实现时薪1000日元等问题切实展开讨论”。由于作为经济财政运营基本方针的“骨太方针”中也明确提及“围绕时薪涨至1000日元等问题展开讨论”，所以此次提高时薪标准的决定反映了政府的想法。不过，也有人指出，中小企业和微型企业难以将人工成本的上涨转嫁到销售价格上，涨薪可能会导致经营负担加重。

实际最低工资将超过1000日元的只有东京（1113日元）、神奈川（1112日元）、埼玉（1028日元）、千叶（1025日元）、爱知（1027日元）、京都（1008日元）、大阪（1064日元）和兵库（1000日元）这8个都府县，它们的周边地区多在950到999日元之间。而以东北、九州、四国为中心的17个县仍停留在800到899日元的水平。

标题图片：PIXTA

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