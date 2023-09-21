2022年共有19217家企业变更商号，使用片假名的企业增多

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商号的变更也可以反映出社会形势。之所以“holdings，ホールディングス（控股公司——译注）”和“group，グループ（集团——译注）”不断增多，是因为旨在继承事业的并购和经营整合行为越来越多。那么，许多企业从公司名称中删除“日本”又是为什么呢？

东京商工调查公司对公司数据库中的385万家企业（含财团法人等团体）进行分析后发现，2022年有19217家企业变更了商号，相当于总数的0.4%。

这19217家企业中，法人代表发生变化的企业有1966家，未发生变化的有17251家。法人代表发生变化的企业中，变更了商号的企业占比为2.5%，比整体的0.4%高出2.1个百分点。似乎许多企业借着更换法人代表之机，提出新的经营方针，出于宣传品牌重塑的目的而选择变更商号。

对变更了商号的19217家企业的新旧商号单词增减情况进行比较后发现，在商号中新增了“holdings，ホールディングス”的企业最多，共107家（193家→300家），其次是“group，グループ”，共59家企业（66家→125家）。可以认为，出于扩大视野、实现经营多元化、继承事业目的的并购或经营整合情况越来越多，谋求转型为控股公司制或实现集团化的企业越来越多。第3位是“tech，テック（技术——译注）”，共45家企业（108家→153家），多为信息通信和制造业企业。在新增单词排行榜上，排在前列的片假名和英文词汇较多。

而减少的单词方面，第1位是“工业”，共272家（442家→170家）。多数情况是把让人感觉生硬的商号变为了使用平假名、片假名或英文字母的商号。第2位是“歯科”（189家），“クリニック（clinic）”和“医院”（各152家）并列第3，都是医疗相关单位。个人经营的牙科诊所、医院等因节税或继承事业等原因而逐渐转为法人单位，改为“医疗法人○○会”之类的商号的情况有所增多。

像ニッスイ（原日本水産）、NSW（原日本Systemware）这样，为了实现事业多元化，顺应全球化，避免被误解为仅以日本国内为事业焦点，从商号中删除了“日本”字眼的情况也越来越多。

标题图片：PIXTA

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