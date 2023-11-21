购买宠物保险，是“希望选择足够到位的治疗”

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毛孩子是家庭的一员，想必所有宠物主人都希望自家宝贝能够健康长寿。小动物总是免不了受伤或生病。如今宠物也进入了长寿时代，购买宠物保险的人越来越多。

开展宠物保险业务的FPC公司（广岛县福山市）针对1005名购买了0到4岁猫犬宠物保险的宠物主人实施了一次关于“宠物保险费”的调查。

关于购买宠物保险的理由，表示“希望必要时能够选择足够到位的治疗”的受访者最多，占比为55.3%，其次是“希望减轻医疗费负担”（35.9%）。另外，有4.0%的受访者表示“曾有过治疗费负担沉重的经历”。

在保险费方面，每月“2000到3000日元”的受访者最多，占比为38.3%，其次是“1000到2000日元”（27.6%），“3000到4000日元”（12.3%），整体上四分之三的受访者每月投保金额不到3000日元。

超过半数（51.1%）受访者认为投保的费用“合理”。似乎多数人都接受了这笔钱是在出现突发情况时，让作为家庭成员的毛孩子得到充分治疗的必要经费。另一方面也有8.3%的受访者表示“不合理”，一些人提出不满，认为“保险费相较赔偿内容显得太贵”“不知道什么时候用得上，感觉白交钱”。

标题图片：PIXTA

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