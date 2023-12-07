粮食自给率创历史新低

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随着以大米为中心的饮食习惯逐渐趋于西化，日本的粮食自给率在很长一段时期缓慢下降，这种趋势一直持续到上世纪90年代中后期。2000年以后，下滑势头大致停止，但实现政府目标依然是前路漫漫。

日本农林水产省的统计显示，2022年按产值计算的日本粮食自给率同比下降5个百分点至58%，创历史新低。尽管食品进口量和上一年基本持平，但由于国际粮食价格暴涨和饲料肥料价格上涨，进口额出现了大幅增加。政府提出了“2030年按产值计算的自给率达到75%”的目标，而目前存在多达17个百分点的差距。

另一方面，按热量计算的自给率为38%，与上一年基本持平。2021年丰产的小麦和大豆单位面积收获量回落至常年水平，青花鱼等水产渔获量的减少产生了负面影响，但依赖进口的油脂类的消费低迷又构成了对冲因素。尽管没有跌破2020年的历史最低水平（37%），但距离实现“2030年45%”的目标依然是前路漫漫。

由于对国内生产的定义严格，在计算“自给率”时剔除了用进口饲料饲养牲畜后生产的畜产品。而“国产率”并不反映饲料自给率，将国内饲养得到的畜产品均算作国产。自给率和国产率的差值反映出对外国饲料的依赖程度。

作为谷物出口大国，加拿大、澳大利亚、美国按热量计算的粮食自给率远超100%。高价蔬菜和水果等出口量较大的意大利在按产值计算的粮食自给率方面具有优势。和这些国家相比，日本无论按热量还是产值计算都处在较低水平。

标题图片：PIXTA

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