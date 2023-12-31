岁末年初，超过60%受访者必吃节庆食物

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在日本，许多人就算平时已经习惯吃“垃圾食品”，但到了正月还是会想吃日式鸡蛋卷、栗蓉团子等传统节日美食。

日本农林水产省于2023年2月以网络问卷方式针对全国3000名20到69岁民众实施了2022年度《和食文化相关意识调查》。调查将全国分为九个地区，按照性别和年龄段的人口比例分配调查对象。

结果显示，表示“几乎每次”都会在特别的日子吃节庆食物的受访者中，选择“正月、除夕”（比如传统年菜“御节料理”、跨年荞麦面、煮年糕等）的人最多，占比达64.4%。其次“节分(*1)”（福豆(*2)、惠方卷(*3)、煮沙丁鱼等）为34.4%，“桃花节、端午节”（散寿司、柏饼、粽子等）为19.3%。

超过40%的受访者表示“彼岸节(*4)”（牡丹饼、萩饼等）、“盂兰盆节”（素面、牡丹饼等）的时候“基本不吃”庆祝食物，50%多一点的受访者表示“秋收感恩节”（散寿司、各地传统美食等）的时候“基本不吃”庆祝食物。

除了传统节庆外，有49.9%的受访者表示“几乎每次都吃”烤火鸡、蛋糕等圣诞节相关食物。47.3%的人表示在家人生日的时候“几乎每次都吃”红豆饭、蛋糕等。与2019年的上一次调查相比，在“圣诞节”“生日”“节分”时食用相关食物的受访者比例有所上升。

当被问及在“正月、除夕”吃节庆食物的具体情况时，29.2%的人表示“常常是自己和家人在家烹制所有食物”，51.4%的人表示“自己做的和外面买的皆有”，13.7%的人表示“全部从外面购买”。

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