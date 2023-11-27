年轻人吸食大麻现象蔓延，查获案件数居高不下

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不久前，日本大学美式足球社团一名学生因持有大麻和兴奋剂而遭到逮捕，年轻人滥用违禁药物的问题再次引发社会关注。

日本厚生劳动省的违禁药物形势统计数据显示，2022年由警方、厚生劳动省毒品取缔部以及海上保安厅等部门查获的大麻案件参与人数为5546人，同比减少4.1%。虽然较2021年的历史峰值有所减少，但依然处在高位。被查获人员中，30岁以下者比例达到创新高的69.2%，年轻人群滥用违禁药物现象蔓延的状况令人担忧。

近年来，各类违禁药物案件每年的查获人数基本变化不大，而2022年（12621人）较上一年减少了1787人（12.4%）。从违禁药物的种类来看，最近10年间，兴奋剂涉案人员大幅减少，而大麻涉案人员呈增多趋势。这主要是因为个人也可以种植大麻，且大麻价格低于兴奋剂，通过社交媒体等渠道接触大麻的年轻人越来越多。

针对2021年10月至11月期间因违反《大麻取缔法》（单纯持有）被查获的911人，日本警察厅在调查分析后发现，初次使用大麻的年龄，以20岁以下的人员最多，占比为52.1%，20到29岁占比为33.0%，也就是说，85.1%为30岁以下人员。

关于初次使用的缘由，“受到诱惑”的情况最多，20岁以下涉案人员中80%、20到29岁中70%都属于此类。关于通过何种方式知晓了大麻的获取渠道（转让人），20岁以下涉案人员中42.8%、20到29岁中34.1%回答是“通过网络”，他们大多都利用了社交媒体。

标题图片：警视厅收缴的“干燥大麻”，1999年3月（时事社）

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