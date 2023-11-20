日本人的防灾对策，以“确保食物和饮用水”为主

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1923年（大正12年）9月1日11点58分，神奈川县西部发生里氏7.9级地震，从房屋损毁等情况推测，当时相模湾沿岸地区和房总半岛南端的地震烈度相当于现行标准的“震度7（日本对地震烈度分级的最高级别——译注）”。在这场地震发生100周年之际，让我们再次思考如何防范地震。

在关东大地震100周年前夕，Panasonic Homes公司于7月通过街头采访和网络问卷方式实施了关于“住宅防灾”问题的意识调查。

问卷调查方面，回答在日常生活中“意识到了防灾问题”（含略有意识）的受访者比例（56.7%）超过了半数。

听到“防灾”首先联想到“确保食物和饮用水”的受访者最多，占比为42.7%，其次是“准备防灾用品”（31.5%）。

大城市的避难场所在物理条件上难以容纳所有居民，以及经历新冠疫情后，避免人员密集的重要性也在不断提高，近年来，社会一直鼓励在能够确保安全的情况下尽量选择“居家避难”。但只有6.8%的受访者会想到“加强房屋抗震性”，5.6%会想到“安装家具家电防倾倒装置”，因此很难说人们已充分掌握了居家避难知识。

“日常生活中意识到了防灾问题”的人当中，在实际措施方面，表示“储备食物和饮用水”的比例最高，达74.0%，“加强房屋抗震性”的占比不到其一半，为36.6%。

标题图片：PIXTA

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