暑假回家的烦心事：老母亲逼问“怎么还不结婚？”

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在夏季的长假盂兰盆节期间，很多日本人都想从工作中解脱出来，回到老家和父母、亲戚及学生时代的朋友度过一段悠闲的假日时光。然而对于还是单身的男女来说，此时则会有一些压力在等待着自己！

运营日本第一大婚庆门户网站“OMICALE”的OMICALE公司（东京都杉并区）7月末至8月上旬对公司会员实施了一次网络问卷调查，共计收到1170份回答。

41.6%的女性受访者和47.5%的男性受访者表示“回老家会被问到结婚问题”。

针对回答“会”的人，询问他们“主要会被谁问”时，男性和女性受访者给出最多的选项都是“母亲”。尤其是男性，占比（50.5%）超过了半数。女性的回答中，“祖父母（外祖父母）”和“叔父叔母（伯父伯母）”的比例高于“父亲”。

虽说这都是出自希望孩子幸福的父母之心，但不少人对每次回家都被问“还不结婚吗？”感到郁闷。88.1%的女性受访者和76.0%的男性受访者都表示“会有压力”。

关于被父母或亲戚说了之后自己会感到厌烦的事情，无论男性还是女性受访者，选择最多的都是“拿自己和已经结婚的亲朋做对比”。其余选项的排名虽然在男女受访者的选择中有些差异，但排名靠前的基本都是“早点生孩子比较好”“谁谁谁好像已经结婚了哦”等。

标题图片：PIXTA

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