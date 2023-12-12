日本人的金钱观：61.7%认为“最好不要借钱”

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稳重？谨慎？还是不能理解贷款后有计划地分期偿还更划算这个道理？借不借钱的问题反映出了日本人消极的思维方式。

三井住友信托银行针对日本全国1万人实施的调查显示，关于“借钱（贷款、借款）”的印象，认为“最好不借”的受访者比例达到61.7%。针对具有资产价值的贷款，以及为了学习掌握技能的学费贷款，也只有10%左右的受访者持肯定态度。

关于实际的借贷情况，购买过住房的人（不包括通过继承或转让获得住房的受访者）中，79.2%利用了住房贷款。

另一方面，就每月生活费不够花的时候，是否利用过预借现金这类短期借贷来救急的问题，“定期”和“偶尔”利用的受访者比例合计也只有7.7%。

调查于2023年1月通过网络问卷方式实施。调查对象是非金融和媒体从业人员的18到69岁民众。共统计了11190份样本。

标题图片：PIXTA

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