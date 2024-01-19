灵魂食物“御好烧”，“关西式”和“广岛式”大不同

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“御好烧（什锦面糊饼——译注）”是大众美食的经典代表。虽然统称为御好烧，但不同地区的食材和煎烤法各不相同。“关西式”和“广岛式”虽然外形相似，但实际上完全是两种东西。

关西式御好烧

“面粉类食物”被称作关西的灵魂食物，据说其源头可以追溯到安土桃山时代。当时是一种名为“麸烧”的点心，先用水把面粉溶成面糊，摊成薄薄的可丽饼形状，涂抹味噌，或者放些砂糖、罌粟籽卷起来即可，它在千利休的茶会记录中也多次出现。

随着时代变迁，“麸烧”的食材和煎烤法也出现了许多变化，御好烧就被认为是其中的一种。演变为现在的御好烧形式是在昭和年代。关西式御好烧融合了“昆布出汁”（海带熬制的高汤汤底——译注）文化，是把所有食材放入用海带高汤溶开的面糊里一起煎烤的“混合烧”。经常还会加入鸡蛋和山药泥，吃起来口感松软。

由于烹调工序较少，所以也有很多店家设置了桌面煎烤铁板，由食客自己边烤边吃。



关西式的烹制方式，是把食材混入面糊里一起煎烤（PIXTA）



关西式的御好烧（PIXTA）

广岛式御好烧

广岛式御好烧的最大特点，是不在食材中混入面糊，而是叠放在一起来煎烤。通常是在煎得薄薄的面糊上放一堆多到让人觉得夸张的卷心菜丝，再摆满猪五花肉、虾等食材，然后翻个面。把薄面饼当作盖子，像烘烤那样让食材充分受热，再加上炒过的面、鸡蛋。

据说，在遭到原子弹轰炸后变成一片废墟的战后缺粮时期，人们将珍贵的面粉溶开煎成薄薄的面饼，再夹上蔬菜食用，这就是广岛式御好烧的起源。随着战后重建复兴，食材变得丰富起来，御好烧逐渐变成了现在的样子，但卷心菜至今仍是主打食材，或许是战后记忆的遗痕。



广岛式御好烧从摊面糊薄饼开始做起（PIXTA）



把面饼当作盖子，烘烤卷心菜等食材（PIXTA）



放炒面是广岛式御好烧的基本做法（PIXTA）

由全国各地御好烧店和酱料厂商等组建的一般财团法人御好烧学院（广岛市）的数据显示，日本全国共有超过16000家御好烧店。各个地区、各家店铺的食材、酱料和烹制方法千差万别。你也可以试着找找符合自己喜好的御好烧。

标题图片：PIXTA

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