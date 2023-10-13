45.1%的受访企业管理人员“全部是男性”

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日本政府力图在2030年前实现企业女性管理人员比例达到30%左右的目标。但帝国数据库的调查显示，女性管理人员平均比例（9.8%）甚至不到10%。而另一方面，多达45.1%的企业管理人员全部是男性。

帝国数据库公司2023年7月针对全国27768家企业实施的《企业女性擢用相关调查》显示，女性管理人员比例同比上升0.4个百分点至9.8%，达到自开始实施此项调查的2013年以来的历史最高水平。但“管理人员全是男性”的企业仍占绝对多数，比例达45.1%，实现“2030年前女性管理人员比例达到30%”的政府目标依然任重道远。世界经济论坛发布的2023年全球性别差距报告中，日本的性别平等指数处于下游水平，在146个国家中排名第125位。

从企业规模来看，“小本经营商”的女性管理人员比例最高，占比为12.6%，“中小型企业”为10.2%，“大型企业”为7.5%，规模越小的企业，女性管理人员占比越高。从行业类型来看，女性员工人数相对较多的“零售业”女性管理人员比例为18.6%，比整体平均水平高出8.8个百分点。“房地产业”为16.2%，“服务业”为13.5%，“农林水产业”为11.8%，位居前列。而女性员工较少的“制造业”“运输仓储业”“建筑业”的女性管理人员占比处于较低水平。

作为促进女性施展才干的措施，选择“针对男女一视同仁地考核工作成果”的受访企业最多，占比为59.0%，其次是“针对男女一视同仁地安排岗位和部门”（48.2%）、“为女性育儿和照顾老人休假提供便利”（40.1%）。每4家企业中就有1家在推行不分性别支持所有员工兼顾家庭和工作的“工作时间弹性化”（27.8%）和“短时出勤（缩短每日规定工作时间——译注）”（25.5%）制度。另一方面，关于政府着力推行的“推进男性育儿和照顾老人休假”政策，有15.7%的受访企业在实施，同比上升了3.1个百分点。

标题图片：PIXTA

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