三菱UFJ银行被126000家企业选为交易主银行

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东京商工调查公司的统计显示，自2013年开始调查以来，三菱UFJ银行已连续11年成为全国企业交易主银行的首选。

东京商工调查公司对数据库内全国1568602家企业进行分析后发现，有125942家企业（占比为8.03%）选择三菱UFJ银行作为其交易的主银行（main bank）。自2013年开始调查以来，该银行已连续11年雄踞首位。位居第二和第三的分别是三井住友银行（99225家企业，6.33%）和瑞穗银行（80424家企业，5.13%）。尽管这三家超大型银行稳居前三，但交易公司均较去年有所减少，尤其是将瑞穗银行作为主银行的企业较上一年减少了196家。

从第4位开始，依次是理索纳银行（39160家）、北洋银行（26014家）、千叶银行（23747家）、福冈银行（22036家）、西日本城市银行（20680家），地方银行的翘楚排名靠前。共有34家银行被1万家以上的企业作为主银行。

在地方信用合作社方面，排名第一的是京都中央信金（8643家企业），排名第二的大阪城市信金（7227家企业）和第三的多摩信金（7068家企业）以微弱差距紧随其后。

标题图片：PIXTA

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