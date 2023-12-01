仅有22.2%的受访者储备有应急便器

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日本是一个灾害大国。无论在全国任何一个地方生活，都无法避免遭遇大地震的风险。为了度过艰难的避难生活，如厕环境很重要！

日本卫生间协会针对1000名居住在首都圈直下型地震及南海海沟地震预测受灾地区的20岁以上民众实施了一次关于灾害时期应急用便器储备情况的问卷调查。

储备了应急便器的受访者比例为22.2%，虽较2017和2020年调查时有所增加，但仍处于较低水平。

从各都道府县来看，东京都（32%）和静冈县（31%）的占比首次超过了30%。而爱知、和歌山、德岛和高知四县均不到20%。

关于在家中储备的应急物资，选择“手电筒”的受访者最多，占比为66.5%。其次是“水”（57.4%）和“厕纸”（50.6%）。在整体储备率下降的背景下，只有灾害应急便器的储备率有所上升，但依然处于较低水平。

关于促使自己储备灾害应急便器的契机，选择2011年东日本大地震的受访者占了绝对多数。

关于灾害应急便器的人均储备数量，选择“4次以下”的受访者最多，占比为36.9%，“20次以上”的占比仅为19.4%，而日本经济产业省建议的人均储备量则为35次以上。今年是关东大地震发生100周年，希望大家都能重新审视一下自己的灾害应急储备。

标题图片：PIXTA

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