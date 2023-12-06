如何看待社团的发型规定？

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夏季甲子园棒球比赛落下帷幕，庆应高中时隔107年再次夺冠。过去默认光头是标配的球员发型出现了一些变化。八强中，庆应、土浦日大（茨城）、花卷东（岩手）三校球员的发型都可谓个性鲜明。

日本美妆企业漫丹公司针对1314名高中时代参加过社团活动的20到49岁民众实施的调查显示，54.9%的受访者表示“社团有针对仪容仪表的规定”。关于具体内容，“头发长短”（59.0%）、“染发或烫发”（55.8%）、“发型”（42.5%）位列前三，都是关于头发的规定。

关于“自由打理头发能否提升社团参加意愿和活动表现”，20到29岁受访者中，表示“影响很大”和“有些影响”的比例合计达到71.6%，而40到49岁受访者的该比例为54.5%，差距达到17.1%，可以看出各个年龄段的人有不同的感受。

另外，当被问及是否认为针对高中生的社团活动发型规定不合情理时，年龄相近的20到29岁受访者中，多数人认为不合情理。

关于“是否认为可以允许现在的高中生兼顾社团活动和外形上的个性展现”，就“发型”而言，20到49岁的受访者中，70%以上表示了肯定意见。

标题图片：PIXTA

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