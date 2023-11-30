日本珍珠出口额快速回升，2023年上半年同比增长超一倍

日本信息库

过去几年因新冠疫情而陷入低迷的日本珍珠出口形势正在快速企稳向好。一个重要原因是今年3月香港时隔4年再次举办了国际珠宝展，面向中国市场的商务洽谈活动日趋活跃。

日本农林水产省发布的数据显示，2023年上半年（1-6月）日本珍珠（天然和养殖）出口额同比增长129.3%至223.3亿日元。6月单月同比增长193.4%至67.85亿日元。该省分析认为，“国际珠宝展的举办激发了深受消费者喜爱的高品质日本珍珠的市场需求”。从6月的情况看，面向中国香港、泰国、中国大陆的出口额增长尤为明显。

日本珍珠享誉世界，是水产品中的主要出口品种。雷曼危机（2008年）引发的全球萧条导致出口陷入低迷，之后2015年到2019年的5年间恢复到300亿日元以上水平。但由于香港地区出现暴乱骚动，以及新冠疫情的影响，2020年又急剧下滑至76亿日元。之后，基于线上商务洽谈交易日益扩大，2021年和2022年逐渐企稳复苏。

下图展示了2022年日本珍珠出口额较大的国家和地区及其占比情况。中国香港地区排在首位，出口额占比高达72.7%。美国位居第二，占比为9.5%。

农林水产省发布的数据显示，2022年日本珍珠养殖产量为13.2吨。从各县的情况来看，长崎县、爱媛县、三重县的产量占据前三。2019年在爱媛县和三重县等地的马氏珍珠贝养殖场，珍珠母贝大量死亡，导致产量呈现减少倾向。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。