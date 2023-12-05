日本地方政府的ChatGPT利用率，呈现东高西低格局

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如今在日本，ChatGPT的使用向地方政府的业务领域扩展。虽然在多数情况下它似乎都被用于辅助性工作，但或许总有一天，人们要通过纳税来接受人工智能（AI）设计提供的居民服务。

8月23日，东京政府开始在业务工作中使用生成式人工智能（AI）技术。具体来说，就是让大约5万名员工使用美国OpenAI公司的“ChatGPT”，使其为提炼文章要点或制定计划方案提供参考建议。

关于全国47个都道府县使用ChatGPT生成式AI的情况，Goatman联合公司（东京都世田谷区）运营的“ChatGPT杂志”编辑部依据各都道府县政府的公开信息实施了独立调查。为提升都道府县政府职员工作效率和市民服务质量，除东京政府已正式将ChatGPT用于业务工作外，福岛县也于6月向全体职员发出了允许使用ChatGPT来辅助撰写文章和制定计划方案的通知，栃木县则从9月起正式运用该技术。另外，还有22个县已开始试验性地使用，47个都道府县中的半数以上都在以某种形式利用生成式AI。

从各地区来看，东北及关东地区使用ChatGPT的程度较高，而近畿、九州地区多数地方政府对使用ChatGPT问题处于“仍在商讨或未公开”状态，目前利用程度不高，总体呈现出“东高西低”的倾向。

标题图片：PIXTA

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