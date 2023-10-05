工作没干劲儿，都怪天太热！

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炎炎夏日，就连走到车站都会汗流浃背。挤一趟上下班的高峰电车，更是筋疲力尽。这种状态或许会降低工作效率。

今年的夏天真是太热了！高温中暑预警连日发布，本来应该避免非紧急非必要的外出，但新冠疫情结束后，越来越多企业将以远程办公为主的工作模式改成了重视出勤的混合办公。

Laibo公司（总部位于东京）运营的Job综研，针对743名20到59岁民众实施的《夏季工作方式实际情况调查》显示，关于“夏季炎热是否会影响工作干劲儿”，表示“会影响”的受访者（88.8%）占了绝对多数。而且，其中认为“影响很大”的受访者最多，占比达37.4%。

关于工作干劲儿最低的季节，回答“夏季”的受访者最多，占比为46.1%。其中近九成列举的理由是“因为气温升高”。

关于在酷暑天气下希望远程办公还是出勤，“远程办公”派占了66.3%。然而实际情况是“出勤”占了68.6%，理想和现实截然相反。而且，非混合办公型的“全面出勤”占到了近40%。

标题图片：PIXTA

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