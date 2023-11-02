2022年日本国际航线进出港旅客人数大大低于疫情之前

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国土交通省近日发布的《2022年机场管理状况调查报告》显示，2022年日本各机场国际航线进出港旅客人数（含过境旅客）为1550万人，仅为新冠疫情前的15%左右。

新冠疫情蔓延之前的2019年，由于海外入境游客平稳增长，日本全国国际航线进出港旅客人数达到103340000人，创下历史新高。2022年的数字虽然同比增长了6倍以上，但仍然大幅低于疫情前的水平。另一方面，2022年国际航线货物吞吐量为3662000吨，同比减少了8.8%。

2022年各机场国际航线进出港旅客人数占比方面，几大主要机场由高到低依次是成田机场47.5%，羽田机场26.0%，关西机场15.1%，中部机场6.0%。关西机场连续两年低于羽田，位列第三。

国际航线货物吞吐量方面，成田占比为64.3%，关西为21.4%，羽田为9.4%。

国际航线和国内航线合计进出港旅客人数前10名如下图所示。排在第一的羽田机场进出港人数为50427000人，日均进出港138000人。2022年已经回升到疫情前的近六成水平。

标题图片：PIXTA

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