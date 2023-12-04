日本企业劳动力紧缺，外国留学生录用率上升

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在日本，即使是日本学生，也会觉得“求职活动”劳心费力。而对留学生来说，潜规则、学生之间的信息交流等问题更加棘手。留学生的内定率与日本学生的差距高达30个百分点。

为了弥补伴随经济活动复苏产生的巨大用工缺口，外国留学生录用需求不断提高。求职就业规划企业DISCO针对在公司旗下求职信息网站“career+就活（日文版）”上注册了会员的外国留学生，调查求职活动情况（有效回答362份）的结果显示，截至7月的内定率（含内内定(*1)）为52.5%，较上一年同期调查（48.0%）上升了4.5个百分点。这个数值是开始适用现行求职日程规则的2017年应届毕业生以来的最高水平，可以看出就业环境有所改善。但日本学生的内定率为86.0%，两者之间依然存在巨大差距。

包含已得到了内定的人员在内，仍在继续求职的外国留学生合计比例为62.1%，达到了同期本国学生（25.7%）的2倍以上。

日本学生在大三那一年的4到6月就开始求职活动，而外国留学生多数从大四那一年的4月开始，可以认为，行动时间的差异也对进展情况产生了影响。一些留学生表示“在尚未完成论文的状态下，无法专心找工作”（中国台湾地区），“许多企业招聘时间短，来不及准备”（越南）。

关于“希望得到企业认可的地方”，外国留学生和日本学生的首选都是“沟通能力”，外国留学生的比例（58.3%）高于日本学生。其次是“语言能力”“基础学力”“跨文化交际能力”，许多留学生都希望自己通过留学经历提升的能力得到企业的认可。

标题图片：PIXTA

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