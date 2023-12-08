超过40%的男性青少年“用过”生成式AI

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在互联网尚未普及的时代，遇到不懂的问题只能问老师，或者到图书室查资料。如果还是无法解决，就只能回家路上去一趟市图书馆。生活在人工智能（AI）可以告诉你一切的现代，18岁的年轻人们是如何获得知识的呢？

日本财团针对1000名17到19岁年轻人实施《18岁意识调查》，询问了他们是如何与迅速普及的AI相处的。

关于生成式AI，表示“用过”和“听说过”的受访者比例合计约占90%，仅有10%“不知道”。从性别来看，40%以上的男性受访者表示用过生成式AI。

表示没用过生成式AI的受访者中，大约60%曾有意愿“想尝试使用生成式AI”。

针对用过生成式AI的受访者，当被问及使用的类型时，90%以上回答是“文本生成AI”。其次是“图像生成AI”（30%以上），用过其他类型的生成式AI的受访者比例均不到10%。

关于使用“生成式AI”的目的，选择“打发时间（没有特定目的的使用）”的受访者最多，占比超过60%。另一方面，不知道是因为想偷懒，还是因为追求时间效率，大约40%受访者选择了“做学校的作业，编写工作所用的文章”。

仅有30%强的受访者“在上课时学习过生成式AI的原理、特性及风险”，表示“学校制定了生成式AI使用规则”的受访者也只有20%左右。真正的AI时代，年轻人如何与AI相处？似乎今后需要建立完善的规则制度。

标题图片：PIXTA

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