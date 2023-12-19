2021年日本诞生7万名试管婴儿，创历史新高

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自当年轰动世界的第一个“试管婴儿”诞生已来，40多年时间过去了。在如今这个时代，日本的学校里每个班级都有两三个通过体外受精出生的孩子。

日本妇产科学会的统计数据显示，2021年接受不孕不育治疗并通过体外受精出生的婴儿人数较上一年增加9416人，达到69797人，创下历史新高。由于人口动态统计的2021年出生人数为811622人，所以相当于11.6人中就有一人是通过体外受精诞生的。2016年以后，每年的体外受精治疗件数一直保持在45万件左右，2021年达到了创新高的498140件。从年龄段来看，39岁的治疗件数（39631件）最多，其次是40岁、41岁。

体外受精是让妻子的卵子和丈夫的精子在体外受精，再把受精卵送回妻子子宫的不孕不育治疗手段。1978年世界首例体外受精婴儿在英国诞生之际，这种“试管婴儿”开始受到关注。在日本，自1983年第一例体外受精婴儿在东北大学诞生以来，截至目前已有超过84万名婴儿通过这种治疗手段诞生。在体外受精后，除了将胚胎直接植入子宫的方法外，还可以将胚胎冷冻后再植入子宫，2021年通过体外受精诞生的孩子，90%采用了冷冻胚胎移植方式。

作为少子化对策的一环，2022年起，体外受精等不孕不育治疗已被纳入公共医疗保险范围。

标题图片：PIXTA

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