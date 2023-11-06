2022年日本水产品出口，22.5%销往中国

日本信息库

日本水产品出口量的整体提高，一个重要因素是对华扇贝出口量的增长。而如今，过高的对华依存度却变成了日本的痛处。

8月24日，日本启动东京电力福岛第一核电站核污处理水排海行动。受此影响，中国大陆宣布全面禁止进口日本水产品。

2022年日本水产品出口额为3873亿日元。其中对华出口871亿日元，占比为22.5%，中国大陆是日本水产的最大买家。

日本水产品出口的主力品类是扇贝（生鲜、冷冻、冷藏、干燥加工品等），2022年的扇贝出口额同比增长40%至910亿日元左右，创下历史最高记录。其中的51.3%（467亿日元）销往中国大陆。

2009年对华扇贝出口额仅为7亿日元，2010年以后呈现出稳步增长之势。干贝瑶柱是传统中国菜的常用食材，需求旺盛，再加上近年来日料热的兴起，带壳生鲜扇贝也通过空运方式大量销往北京上海等地。同时，据说中国企业从日本进口带壳扇贝，将除去贝壳后的贝肉等产品再出口到第一大消费国美国的情况也越来越多。

中国大陆停止进口日本水产品后，作为针对水产从业者的紧急帮扶措施，日本政府正在推进协调工作，将暂时收购和冷冻保存部分扇贝，并帮助从业者开拓新的出口市场。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。