2022年面向消费者的电商交易市场规模增长

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如今，有半数日本消费者通过网络购买书籍。此外，电影票和体育比赛门票等，线上购票方式已经逐渐成为主流。

日本经济产业省近日公布的《电商交易相关市场调查报告》显示，2022年面向消费者的电商交易（BtoC-EC）市场规模同比增长9.91%至22.74万亿日元。2013年的市场规模为11.16万亿日元，相当于九年间翻了一倍。

从2022年各领域的市场规模来看，“物品销售类”同比增长5.37%至13.99万亿日元，旅行和票务等“服务类”同比增长32.43%至6.14万亿日元。在线游戏和电子出版等“数字类”同比减少6.10%至2.59万亿日元。在外出需求复苏的背景下，服务领域市场规模的增长较为明显。整个物品销售领域中，网购占比（电商化率）同比上升0.35个百分点至9.13%。

物品销售大类下电商化发展最为突出的是“书籍、影像和音乐软件”，电商化率达52.16%（市场规模1.8万亿日元），2022年首次超过了50%。“生活家电、AV器材、PC及周边器材等”电商化率为42.01%（市场规模2.5万亿日元）。“生活杂物、家具、内饰”“衣物及服装杂物”电商化率在20%以上。“食品、饮料、酒类”电商化率仅为4.16%。

从服务大类下各项目的市场规模来看，“旅行服务”规模最大，同比增长67.95%至2.35万亿日元。其次是“金融服务”，规模为7500亿日元。餐饮、美容美发、票务、食品外卖等服务也分别拥有5000亿日元到6000亿日元左右的市场规模。

数字大类下市场规模最大的领域是在线游戏，2022年规模同比减少18.79%至1.3万亿日元。电子出版的市场规模同比增长10.16%至6200亿日元，收费视频点播的市场规模同比增长14.98%至4300亿日元，收费音乐点播的市场规模同比增长14.27%至1000亿日元。

标题图片：PIXTA

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