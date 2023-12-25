打工收入减少，导致15到19岁青少年收入同比降低

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如今，各家公司给职员涨薪已经成为一种社会潮流，而SMBC消费金融公司实施的《15到19岁青少年金钱感觉意识调查2023》显示，不满20岁学生的平均收入却比去年减少了大约9.4%（2318日元）。

SMBC消费金融公司（东京都江东区）7月针对15到19岁学生实施的《2023年15到19岁青少年金钱感觉意识调查》（有效回答1000人）显示，平均收入较去年减少了2318日元。高中生与上一年基本持平，为11650日元，而大学生（包括预科生、专科生等）为38140日元，同比减少了5737日元。

从收入构成来看，“只有零花钱收入”的高中生比例为52.0%，而此类大学生的比例仅为15.8%，另外65.8%表示“有零花钱以外的收入”。由此可以看出，进入大学后，通过打工等途径赚钱的比例明显上升。

不过，大学生的打工收入从去年的32903日元降到了28498日元，大幅减少了4405日元。SMBC消费金融相关人士表示，“数据反映出在新冠病毒传染病下调为5类传染病后带来的生活方式的变化，以及在物价高涨导致餐饮服务业陷入窘境等因素影响下，打工收入大幅减少的实际状况”。打工收入的缩水是导致青少年收入减少的重要原因。

近年来，社会上个人之间通过网络买卖物品的情况越来越多，调查显示10多岁青少年中这种情况也在逐渐增加。促进这种交易模式加速发展的推手是“二手交易软件”。针对是否在用二手交易软件获得收入这个问题，12.5%表示“在用”，49.9%表示“想用”。从性别来看，“对使用二手交易软件获得收入持积极态度”（“在用”与“想用”合计）的女性受访者比例为69.4%，大大高于男性的55.4%。用二手交易软件获得的单月收入平均为2317日元，也有8%的人单月能赚到1万日元以上。

标题图片：PIXTA

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