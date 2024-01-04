日本现有92000名百岁老人，女性占九成

日本信息库

1963年时，日本的百岁老人还很少，全国只有153名。60年后的2023年，这个数字已经增加到了92139人。现今已经进入了人人都需要为活过百岁做好思想和物质准备的时代。

按照截至2023年9月1日的居民基本台账统计，日本百岁老人同比增加1613人至92139人，已连续53年增加。日本是全球屈指可数的长寿之国，百岁老人中绝对多数是女性，占比高达88.5%。

日本最长寿的老人，女性是115岁的糸冈富子（兵库县芦屋市），男性是111岁的薗部仪三郎（千叶县馆山市）。1963年制定《老人福祉法》时，全国只有153名百岁老人，1981年突破1000人，1998年突破1万人，之后一直保持稳步增长。

从各都道府县来看，每10万人口中百岁老人最多的是岛根县（155.17人），最少的是埼玉县（44.79人），差距近3.5倍。整体呈现西高东低的状态，尤其是关东地区等城市圈，百岁老人的比例较低。

每10万人口中百岁老人人数

较多的县 较少的县 岛根县 155.17 埼玉县 44.79 高知县 134.01 爱知县 47.69 鸟取县 126.29 千叶县 50.22 鹿儿岛县 125.66 大阪府 52.89 熊本县 125.20 神奈川县 53.03

编辑部依据厚生劳动省公开数据制作

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。