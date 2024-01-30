历年来遭逮捕的现职国会议员

日本信息库

围绕自民党安倍派“政治资金派对”券收入回扣案件，东京地方检察厅特侦部1月7日以涉嫌违反《政治资金规正法》为由，逮捕了众议员池田佳隆。池田被指曾在政治资金收支报告书中瞒报了大约4800万日元收入。他是岸田政权上台以来被逮捕的第三位现职国会议员。

1990年以来在职期间被逮捕的主要国会议员

（省略敬称。头衔均为时任。众，众议员；参，参议员）

1992年1月 阿部文男（众）

受托受贿。在度假村开发等项目上收受了钢筋加工企业贿赂。

1994年3月 中村喜四郎（众）

斡旋受贿。建筑承包贪腐，收受了大型建筑企业1000万日元贿赂。

1995年12月 山口敏夫（众）

背信、作伪证等。主导了两个信用社的违规融资。

1997年1月 友部达夫（参）

诈骗。自己创建并担任理事长的橙子互助会进行巨额诈骗。

1998年10月 中岛洋次郎（众）

违反《政治资金规正法》等。假装雇佣了政策秘书，挪用政党交付金。

2000年9月 山本让司（众）

诈骗、违反《政治资金规正法》等。压榨政策秘书工资，假装捐出这些款项，在政治资金收支报告书中瞒报。

2001年1月 小山孝雄（参）

受托受贿。在原KSD中小企业经营者福利事业团相关贪腐案中，以回扣形式收受了贿赂。

2002年6月 铃木宗男（众）

斡旋受贿等。围绕公共工程招投标，受曾被处以行政处分的企业之托，向林野厅说情。

2003年3月 坂井隆宪（众）

违反《政治资金规正法》等。在政治资金收支报告书中瞒报了大型人才派遣公司的部分赠款。

2005年11月 西村真悟（众）

违反《律师法》。纵容他人违法使用自己的律师名义，收取了部分非法利益。

2010年1月 石川知裕（众）

违反《政治资金规正法》。民主党干事长小泽一郎的资金管理团体未在政治资金收支报告书中记录收入。

2019年12月 秋元司（众）

受贿。围绕含赌场在内的综合度假区（IR）建设项目，收取了希望参与该项目的中国企业的贿赂。

2020年6月 河井克行（众）、河井案里（参）

夫妻双双违反《公职选举法》。在2019年参议院选举广岛选区向当地议员等人赠送现金，寻求为案里参选拉票。

2023年9月 秋本真利（众）

受托受贿。围绕海上风力发电项目，被指从日本风力开发公司前社长处收受了巨额贿赂。

2023年12月 柿泽未途（众）

违反《公职选举法》。被指在2023年4月东京都江东区长选举中，向江东区议员等人赠送现金，以帮助前区长木村弥生当选。

2024年1月 池田佳隆（众）

违反《政治资金规正法》，牵涉自民党安倍派“政治资金派对”收入回扣案件，被指曾在政治资金收支报告书中瞒报了大约4800万日元收入。

标题图片：从左端顺时针依次为河井克行（路透社）、中村喜四郎（共同社）、秋本真利（时事社）、山口敏夫（时事社）、柿泽未途（时事社）、铃木宗男（路透社）、河井案里（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。