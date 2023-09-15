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岸田内阁再改组，新阵容一览

9月13日，岸田文雄首相再次改组内阁。除官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔等主要阁僚继续留任外，还有11个新面孔入阁，以此营造出新气象。另外，起用了原法务大臣上川阳子担任外务大臣，女性阁僚增至史上最多的5人。

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