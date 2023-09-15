岸田内阁再改组，新阵容一览

岸田内阁再改组，新阵容一览政治外交 社会
9月13日，岸田文雄首相再次改组内阁。除官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔等主要阁僚继续留任外，还有11个新面孔入阁，以此营造出新气象。另外，起用了原法务大臣上川阳子担任外务大臣，女性阁僚增至史上最多的5人。
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年龄为截至2023年9月13日的数据。
内阁总理大臣 岸田文雄
66岁，众议院，广岛，当选10次
- 曾供职于日本长期信用银行。自民党政务调查会会长、外务大臣、防卫大臣、内阁府特命担当大臣
总务大臣 铃木淳司（首次入阁） 安倍派
65岁，众议院，爱知，当选6次
- 曾担任两届濑户市议会议员。众议院议院原子能问题特别委员会委员长
法务大臣 小泉龙司（首次入阁） 二阶派
70岁，众议院，埼玉，当选7次
- 曾任大藏省证券局调查室室长。自民党国际局局长
外务大臣 上川阳子 岸田派
70岁，众议院，静冈，当选7次
- 曾任三菱综研美国议员政策研究员。内阁府特命担当大臣（少子化对策、男女共同参与）、法务大臣
财务大臣 金融 铃木俊一（留任） 麻生派
70岁，众议院，岩手，当选10次
- 曾供职于全国渔业协同组合，担任过众议院议院秘书。环境大臣、东京奥运及残奥会担当大臣、自民党总务会会长
- 父亲铃木善幸曾出任首相，姐姐是自民党副党首麻生太郎之妻
文部科学大臣 盛山正仁（首次入阁） 岸田派
69岁，众议院，比例代表制，近畿，当选5次
- 曾供职于运输省，派驻过经济合作与发展组织（OECD）。众议院议院厚生劳动委员会委员长
厚生劳动大臣 武见敬三（首次入阁） 麻生派
71岁，参议院，东京，当选5次
- 曾任电视主播、东海大学教授。厚生劳动副大臣、参议院自民党政策审议会会长
- 父亲武见太郎曾任日本医师会会长
农林水产大臣 宫下一郎（首次入阁） 安倍派
65岁，众议院，长野，当选6次
- 曾供职于住友银行。财务副大臣、内阁府副大臣、自由民主党农林部会会长
- 父亲宫下创平曾任厚生大臣等职
经济产业大臣 西村康稔（留任） 安倍派
60岁，众议院，兵库，当选7次
- 曾供职于旧通产省。官房副长官、经济再生担当大臣
国土交通大臣 齐藤铁夫（留任） 公明党
71岁，众议院，比例代表制，当选10次
- 曾供职于清水建设。环境大臣、公明党干事长、副党首
- 小泉内阁的北侧一雄以后，冬柴铁三（已故）、太田昭宏、石井启一、赤羽一嘉相继担任国土交通大臣，此职位已成为联合执政党公明党的“指定席位”
环境大臣 伊藤信太郎（首次入阁） 麻生派
70岁，众议院，宫城，当选7次
- 曾任众议院议院议员秘书。外务副大臣、众议院议院环境委员会委员长
- 父亲伊藤宗一郎曾任防卫厅长官、众议院议院议长等职
防卫大臣 木原稔（首次入阁） 茂木派
54岁，众议院，熊本，当选5次
- 曾供职于日本航空。财务副大臣、首相辅佐官（国家安全保障政策）、众议院议院国土交通委员长
内阁官房长官 绑架问题 松野博一（留任） 安倍派
61岁，众议院，千叶，当选8次
- 曾供职于狮王公司。文部科学大臣、自民党总务会代理会长
数字大臣 河野太郎（留任） 麻生派
60岁，众议院，神奈川，当选9次
- 外务大臣、防卫大臣、规制改革担当大臣、新冠疫苗担当大臣
- 父亲河野洋平曾任官房长官、外务大臣等职，祖父河野一郎曾任农林大臣、建设大臣等职
复兴大臣 土屋品子（首次入阁） 无派阀
71岁，众议院，埼玉，当选8次
- 复兴副大臣、厚生劳动副大臣
- 父亲土屋义彦曾担任参议院议长、埼玉县知事等职
国家公安委员 松村祥史（首次入阁） 茂木派
59岁，参议院，熊本，当选4次
- 曾经营企业，担任过全国商工会青年部联合会会长。经济产业副大臣、参议院决赛委员会委员长
地方创生大臣 自见英子（首次入阁） 二阶派
47岁，参议院，比例代表制，当选2次
- 曾任儿科医生。厚生劳动大臣政务官
- 父亲自见庄三郎曾任邮政大臣、金融担当大臣等职
经济再生大臣 新藤义孝 茂木派
65岁，众议院，埼玉，当选8次
- 曾供职于川口市政府、川口市议会。经济产业副大臣、总务大臣、政调会代理会长
经济安全保障大臣 高市早苗（留任） 无派阀
62岁，众议院，奈良，当选9次
- 总务大臣、自民党政务调查会会长
- 在已故前首相安倍晋三支持下作为候选人参加2020年自民党党首选举，败给岸田首相
儿童政策大臣 加藤鲇子（首次入阁） 谷垣集团
44岁，众议院，山形，当选3次
- 众议院议院议员秘书。内阁府大臣政务官、环境大臣政务官
- 父亲加藤紘一曾任官房长官、自民党干事长等职
标题图片：首次内阁会议后，首相岸田与内阁成员合影留念（2023年9月13日于首相官邸，时事社）
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