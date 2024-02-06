日本的奖学金，其实大多数为教育贷款

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在日本政府致力于加快消除教育差距问题的情况下，人们期待“奖学金”能够发挥重大作用。虽然大家普遍认为“奖学金”一词是从英语的“scholarship”翻译而来，但日本的“奖学金”多数属于借贷型。调查显示，近七成的学生已做好心理准备，如果用了奖学金，将会“自己偿还”。

日本政府出资设立的“奖学金”项目，由独立行政法人日本学生支援机构（JASSO）负责实施。2023年的业务预算为11508亿日元。其中赠与型奖学金2601亿日元（22.6%），需要承担偿还义务的借贷型奖学金（有息与无息合计）8907亿日元，占到奖学金整体的近八成。

SMBC消费金融公司实施的《15到19岁青少年金钱感觉意识调查》显示，针对“如果使用了奖学金，由谁来负责偿还”这个问题，69.1%的大学生（含复读生、专科生）和61.7%的高中生回答“自己”，选择“啃老”的人是少数派。

赠与型奖学金制度创立于2017年，还是一种比较新的制度，所以“奖学金需要偿还”的观念依然深入人心。

话虽如此，“自己偿还”绝非易事。JASSO的数据显示，2022年3月结束奖学金贷款的学生中，人均无息借贷额为216万日元，有息借贷额为337万日元。2021年有128000人在偿还方面遇到了困难（拖欠三个月或以上）。虽然拖欠人数一直在减少，但这个规模依然不可小视。

2017年推出的无需承担偿还义务的赠与型奖学金，是一种面向免征居民税的家庭以及同等低收入家庭的制度。从2024年开始，适用对象范围将扩大到养育3个以上子女的中等收入家庭。年收入上限将从现行的大约380万日元上调至600万日元左右。预计将新增20万名帮扶对象。

标题图片：PIXTA

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