日本多家企业取消杰尼斯艺人的广告代言

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受到杰尼斯事务所已故创始人杰尼•喜多川性侵问题影响，此前起用了杰尼斯旗下艺人为广告等代言的多家企业纷纷宣布“调整”合作。

针对杰尼斯事务所已故创始人杰尼•喜多川的性侵问题，起用杰尼斯艺人为电视广告或促销活动代言的多家上市公司纷纷做出“调整”。帝国数据库公司的调查显示，2023年以来，共有65家企业在广告等宣传活动中起用了杰尼斯艺人。其中，截至9月13日，有6家公司宣布“即刻停止”正在播出的广告，另有10家公司表示在合同期满后“不再续约”。甚至有些公司起初表示考虑续约，但后来突然宣布取消计划。关于这些调整，各家公司给出的理由均是“不会容忍任何侵犯人权和性骚扰的行为”。

除了日本国内在遵纪守法和企业治理方面对上市企业的要求越来越严格外，在人权意识较高的欧美市场，涉及儿童性侵问题时尤其需要采取严厉措施。另一方面，也有企业表示“代言的艺人无罪”“感谢他们过去的活动”，于是出现了摸索直接与艺人签约而不经过杰尼斯事务所这种新模式的动向。

起用杰尼斯艺人的大型企业的措施

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（原文日文，公开于2023年9月15日）

标题图片：路透社

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