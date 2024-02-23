不断老去的日本，人口的约四分之一为年逾古稀的老人

不断老去的日本，人口的约四分之一为年逾古稀的老人社会 健康与医疗 家庭
最近一年，劳动年龄人口（15-64岁）减少了23万人，70岁以上人口增加了20万人。70岁以上老年人在总人口中的占比为23.1%，几乎每四个人中就有一人是老人。年过七旬还要继续工作的日子似乎就在眼前。
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日本总务省统计的截至2023年9月15日的65岁以上老年人推算人口为3623万人，同比减少1万人，自有可比数据的1950年以来首次出现减少。但在总人口中的占比增加了0.1个百分点，达到史上最高的29.1%。
老年人口中，女性为2051万人（占女性人口的32.1%），男性为1572万人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479万人。
70岁以上人口同比增加20万人至2889万人，在总人口中的占比同比上升0.2个百分点至23.2%。相当于每4名女性中有1人、每5名男性中有1人年逾七旬。
75岁以上人口增加72万人至2005万人，首次超过2000万人。在总人口中的占比同比上升0.6个百分点至16.1%。由于作为人口主力区段的“团块世代（1947至1949年出生人群）”从2022年开始步入75岁，所以75岁以上人口增长比较明显。
以联合国的数据对各国老龄化率（65岁以上人口占比）进行比较后可以发现，日本比排在第二位的意大利（24.5%）高出4.6个百分点，老龄化率全球第一的位置无人可及。
全球老年人口比例较高的国家
|国家和地区
|65岁以上人口/总人口（万人）
|占比（％）
|日本
|3623/12442
|29.1
|意大利
|1440/5887
|24.5
|芬兰
|131/555
|23.6
|马提尼克
|9/37
|23.5
|波多黎各
|76/326
|23.4
|葡萄牙
|239/1025
|23.3
|希腊
|239/1034
|23.1
|克罗地亚
|91/401
|22.7
|德国
|1895/8329
|22.7
|保加利亚
|149/669
|22.3
出处：总务省《统计TOPICS》/日本的数值为《人口推算报告》中推算的截至2023年9月15日的数据，其他国家和地区的数值为联合国《2023年世界人口展望》中推算的截至2023年7月1日的数据
标题图片：PIXTA
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