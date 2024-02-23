不断老去的日本，人口的约四分之一为年逾古稀的老人

日本信息库

最近一年，劳动年龄人口（15-64岁）减少了23万人，70岁以上人口增加了20万人。70岁以上老年人在总人口中的占比为23.1%，几乎每四个人中就有一人是老人。年过七旬还要继续工作的日子似乎就在眼前。

日本总务省统计的截至2023年9月15日的65岁以上老年人推算人口为3623万人，同比减少1万人，自有可比数据的1950年以来首次出现减少。但在总人口中的占比增加了0.1个百分点，达到史上最高的29.1%。

老年人口中，女性为2051万人（占女性人口的32.1%），男性为1572万人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479万人。

70岁以上人口同比增加20万人至2889万人，在总人口中的占比同比上升0.2个百分点至23.2%。相当于每4名女性中有1人、每5名男性中有1人年逾七旬。

75岁以上人口增加72万人至2005万人，首次超过2000万人。在总人口中的占比同比上升0.6个百分点至16.1%。由于作为人口主力区段的“团块世代（1947至1949年出生人群）”从2022年开始步入75岁，所以75岁以上人口增长比较明显。

以联合国的数据对各国老龄化率（65岁以上人口占比）进行比较后可以发现，日本比排在第二位的意大利（24.5%）高出4.6个百分点，老龄化率全球第一的位置无人可及。

全球老年人口比例较高的国家

国家和地区 65岁以上人口/总人口（万人） 占比（％） 日本 3623/12442 29.1 意大利 1440/5887 24.5 芬兰 131/555 23.6 马提尼克 9/37 23.5 波多黎各 76/326 23.4 葡萄牙 239/1025 23.3 希腊 239/1034 23.1 克罗地亚 91/401 22.7 德国 1895/8329 22.7 保加利亚 149/669 22.3

出处：总务省《统计TOPICS》/日本的数值为《人口推算报告》中推算的截至2023年9月15日的数据，其他国家和地区的数值为联合国《2023年世界人口展望》中推算的截至2023年7月1日的数据

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。