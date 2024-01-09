日本70到74岁老年人就业率创新高

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日本70到74岁老年人的就业率达到创新高的33.5%。人生百年时代——一想到“虽然长寿了，却在年过七旬后还得继续工作”，就不禁发出叹息。但如果换一种思考，认为“如今即使过了70岁依然是备受期待的劳动力”，那么或许又会觉得这个时代并不坏？

日本总务省的统计显示，2022年65岁以上老年人就业人数为912万人，连续19年同比增加。全社会就业人口中的老年人占比为13.6%，相当于每7个就业人员中就有1人年过65岁。

65岁以上老年人就业率同比上升0.1个百分点至25.2%。从年龄段来看，65到69岁就业率为50.8%，70到74岁就业率为33.5%，均创历史新高。75岁以上人群中也有11.0%还在工作。

老年就业人员中，529万人是除个体商户和公司董事外的“被雇佣人员”。从就业形态来看，76.4%为非正式员工，尤其是兼职和零工占了半数以上。正式员工仅占23.6%。

在少子老龄化问题快速发展，人口不断减少的背景下，由日趋缩小的在职群体支撑持续增大的老年群体，这种传统模式已经越来越难以维续。2021年4月施行的修订版《高龄者雇佣稳定法》要求企业努力承担义务，将退休年龄推迟到70岁，并推行包括返聘在内的继续雇佣制度。不光是70岁，即使过了70岁也需要继续工作的时代已经近在眼前。

标题图片：PIXTA

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