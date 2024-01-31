拾金不昧，上交警察的现金近40亿日元

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日本警视厅的数据显示，2022年全年东京警方共计受理3433800起遗失、遗忘物品上交业务（同比增加21.9%），其中现金金额达到39.9652亿日元（同比增加18.3%）。

2022年，东京民众拾得并交给警方的现金数额，时隔3年创下自疫情前的2019年以来的历史新高。另一方面，报失金额为69.5283亿日元，单纯计算相当于其中有57.4%上交给了警方。该比例2019年为46.0%。这是因为最近几年城里人的道德水平提高了呢？还是因为就算丢了钱也不向警察报失的人增加了呢？

上交给警方的遗失、遗忘物品共计3707990件（同比增加22.8%）。其中数量最多的是驾照、信用卡等“证明文件类”（732358件），占到整体的19.8%。其次是交通IC卡、定期车票、商品兑换券等“有价证券类”（390682件，10.5%）、“衣物鞋类”（329826件，8.9%）、“钱包类”（306474件，8.3%）、“伞类”（280763件，7.6%）。

日均540部手机报失

机主报失的手机数量为197544部，日均达到540多部。另一方面，上交给警方的手机为127577部。最终有超过半数的110525部手机物归原主。

警察厅表示，上交的拾得物品经招领三个月后如无失主认领，其所有权将转给拾得者。但如果拾得者在两个月的领取时间内不来领取，所有权将从拾得者转移至都道府县政府。

从上交的现金处理情况来看，39.9652亿日元中的29.5494亿日元归还给了失主，4.7889亿日元交给了拾得者，5.233亿日元收归了东京都政府所有。

标题图片：大量无主伞具被送到警视厅遗失物招领中心。2023年6月19日，东京都文京区（时事社）

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