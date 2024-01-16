半数以上企业欢迎离退职员工“回归老东家”

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过去，除了到年龄退休的人员外，其他离职人员或跳槽人员往往都不受老东家的待见；但近年来，或许是因为用工荒问题日益严峻，莫如说这些人反倒变成宝贵的人才资源，受到了越来越多的关注。人力资源服务公司Recruit实施的《企业人才管理相关调查2023》显示，半数以上受访企业接受“回头员工”。

近年来，“alumni录用”在人事领域日益受到关注。alumni这个英语词汇的意思是毕业生、校友，如今在商务领域被用于指代“企业退职人员和离职人员”。

人力资源服务巨头Recruit公司实施的人才管理相关调查（统计了2761名员工人数在30人以上的企业人事负责人的回答）显示，关于目前正在使用的招聘方法，选择“Hellowork（公共职业介绍中心）”的受访者最多（51.1%），其次是“公司的招聘网站”（46.3%）。“通过离退职人员网络招聘”的仅占12.3%，仍可谓是少数派。

另一方面，关于有无接纳了曾经退职的员工，即所谓的“回头员工”，表示“有”的受访者比例达到了55.5%。

Recruit称，这一结果表明，虽然离退职人员网络并未被明确地视为一种招聘方法，但实质上还是有半数以上的企业在使用这种方法，因此认为借助离退职人员网络招聘今后可能会成为一种有效的招聘渠道。

从“人员数量”和“能力水平（人员符合工作要求）”这两个角度询问最近一两年人才运用情况的结果显示，在“人员数量”上，实施了alumni招聘的企业中，42.9%表示“招到了足够数量”或 “招到了一定数量”的人员，而没有实施这种招聘方法的企业，该比例则为31.6%。

在“能力水平”方面，实施了alumni招聘的企业中，34.5%表示“招到了足够数量”或“招到了一定数量”的人员，而没有实施这种招聘方法的企业，该比例则为24.6%。这一结果似乎表明，离退职人员网络在获得人才方面发挥了一定效果。受访者列举了其中的一些主要理由，例如“懂得商务风格和企业文化，契合度很容易变高”“在不同环境下获得了新的技能和思路，可以承担的工作范围更加广泛”“懂得工作推进方式和公司内部的人际关系，所以回到老东家的本人也容易给人一种可以迅速进入角色的印象”等。

标题图片：PIXTA

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