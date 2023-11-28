流感患者激增，东京发布有史以来最早一次预警

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熬过了三年的新冠疫情，大家是否开始放松警惕，觉得“如果是流感的话，只要吃点退烧药睡一觉就好了”？如果和新冠同时暴发，医疗系统恐将承压。请大家尽可能做好预防，避免感染！

往常年份，流感患者大多从11月前后开始缓慢增多，天寒地冻的12月到1月期间进入高发期。但今年的情况不同于往年，始于2022年末的流感疫情一直持续到2023年夏季仍未平息，马上又将迎来新的高发期。通过图表可以看出，今年感染人数开始增多的时间比往年提前了两三个月。

厚生劳动省10月22日公布的数据显示，全国约5000家定点医疗机构9月11日至17日一周内报告新增流感感染人数为34665人，约为前一周的1.57倍。每个医疗机构平均报告7.03人，冲绳县和首都圈等地区传播扩散状况较为突出。东京都于10月21日发布流感“流行注意预警”，这是自有统计的1999年以来发布时间最早的一次预警。东京都知事小池百合子在22日的记者会上表示“今后四周内很可能发生大规模的暴发”，呼吁民众提高警惕。

2020-2021年、2021-2022年连续两个流感季的感染人数均处于历史低位水平。可以认为，这是因为新冠疫情期间，佩戴口罩、勤洗手、手部消毒等习惯深入人心，对预防流感也发挥了效果。

然而，近来民众对流感病毒的群体免疫水平有所下降。随着新冠疫情的平息，是否佩戴口罩交由个人自行判断，加上国际往来已经全面放开，流感逐渐具备大规模暴发的条件。

老年人、患有基础疾病的人士、孕妇等应在流感高发期到来之前做好防范准备，比如考虑进行预防接种，提前备好镇痛退烧药，查好离自家最近的设有发热门诊的医疗机构等。

标题图片：PIXTA

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