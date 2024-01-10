派遣员工转正门槛降低

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“派遣员工”和“正式员工”的差距被认为与不婚化、少子化等问题相关联，是一个根深蒂固的问题，人力资源服务企业Mynavi公司实施的《派遣员工意识与就业情况调查》显示，企业呈现出降低派遣员工转为正式员工门槛的倾向。

本调查自2019年开始实施，调查对象是以派遣员工身份工作的20到59岁人员，今年是第五次实施，共收到1400份回答。

11.6%的受访者表示主动向用人单位或派遣单位提出过“转为正式员工”的申请，这较2022年和2021年分别增加了1.1个百分点和7.7个百分点。其中54.9%成为了正式员工，较2022年和2021年分别增加了5.4个百分点和29.3个百分点。

另外，26.4%的受访者表示从用人单位或派遣单位“收到过转正的邀请”，这较2022年增加0.1个百分点，较2021年减少0.9个百分点，总体变化不大，而成为正式员工的比例为24.1%，较2022年和2021年分别增加了1.7个百分点，呈持续增长之势。

Mynavi相关人士分析称，一方面企业用人需求在增长，另一方面又很难招到有经验的人员。可以认为，企业降低了熟知职场环境和业务内容的派遣员工转为正式员工的门槛。

和在同一用人单位初次签约时相比，时薪平均增加69日元。在电费、燃气费等生活成本上升的背景下，加薪幅度仅比2022年多了14日元。

从工种来看，“电力、IT、工程师”的涨薪幅度最高（122日元），其次是“电话营销”（93日元）。时薪的现实与受访者的理想之间，差距似乎有所扩大。当前时薪与理想时薪整体上相差204日元，较2022年扩大了8日元。差距最大的工种，是“电力、IT、工程师”的319日元。据说，业务数字化转型等原因造成派遣市场也缺乏拥有专门技能的人才，从抓住人才的观点出发，也需要通过涨薪等手段提高工资待遇。

标题图片：PIXTA

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