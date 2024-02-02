走私违禁药物的“水客”数量激增

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在新冠疫情边境管控措施放宽的背景下，将违禁药物带上国际旅客航班的“水客”走私案件呈现激增之势。

日本财务省海关局近日公布的打击触犯海关法行为统计数据显示，2023年上半年（1-6月），全国海关在机场和港口码头查获违禁药物的案件数量为472件，同比减少8%。但“水客”将违禁药物带上旅客航班的案件数量为133件，与上一年（21件）相比激增了5倍以上。

同时，通过旅客航班走私金条的案件也出现激增。2022年上半年没有查获过此类案件，而今年上半年则多达120件。财务省认为随着边境管控措施的放宽和恢复正常，伪装成游客的“水客”也开始增多，正对此加强警戒。

新冠疫情爆发前的2019年，全年违禁药物查获案件总数为1047件。从走私类型来看，乘坐飞机的“水客”走私占到大约40%，利用国际包裹走私占到大约50%，利用商业货物走私占了10%。2021年查获“水客”案件的比例大约为5%，较2022年的大约10%大幅下降，但2023年上半年上升到了整体的大约30%。

2023年上半年查获相关案件的违禁药物收缴量为675千克，同比增加了6%。尤其是兴奋剂收缴量大幅增加，达到了相当于上一年同期3.1倍的591千克。财务省表示，这个数字大约相当于滥用违禁药物人员使用1970万次的剂量，按终端贩卖价格计算可达367亿日元。

收缴可卡因、摇头丸等毒品共计70千克，为上一年同期的2倍。但与疫情前相比，兴奋剂和毒品的收缴量均呈减少倾向。2023年全年是否会转为增加倾向，这一点引人关注。

标题图片：福冈县警方收缴的兴奋剂，2023年2月27日，福冈机场海关分署（共同社）

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